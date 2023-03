Bracht Ja Morant pistool uit stripclub ook mee naar kleedkamer? NBA-toptalent riskeert schorsing van 50 (!) matchen

Van rijzende ster in de NBA naar de risée. Superster Ja Morant (23), guard van de Memphis Grizzlies, riskeert een schorsing van vijftig matchen omdat hij een pistool - dat hij eerder showde in een stripclub op een Instagram Live - misschien meegebracht heeft naar de kleedkamer van de ploeg of het teamvliegtuig. Vorige week raakte ook al bekend dat Morant een klacht aan zijn been heeft van een 17-jarige die klappen van hem zou gekregen hebben.

Morant, enkele weken terug nog meespelend in de All Star-game, bood via een livestream op Instagram alvast zijn verontschuldigingen aan voor het wapenbezit in de stripclub. Door de Grizzlies werd hij twee wedstrijden geschorst, vannacht zat hij in de nederlaag bij de LA Lakers (112-103) al zijn tweede schorsingsdag uit. In principe zou hij vrijdag tegen Golden State alweer kunnen spelen. Maar dat wordt toch nog even afwachten.

Want zowel de lokale politie als de NBA hebben een onderzoek geopend naar de fratsen van Morant. Die eerste onderzoekt of hij de wapenwet heeft overtreden. Het is legaal in Colorado om met een wapen rond te lopen, buiten enkele uitzonderingen. Onder invloed van alcohol mag het bijvoorbeeld niet. Het incident gebeurde enkele uren nadat de Grizzlies vorige zaterdag met 137-97 verloren hadden van de Denver Nuggets. Morant verontschuldigde zich door de “volledige schuld op zich te nemen” en “hulp te gaan zoeken”.

Maar als blijkt dat Morant het wapen ook op ‘terrein’ van de club heeft meegebracht, zoals de kleedkamer of het het vliegtuig van de ploeg, kan een lange schorsing dreigen. De verantwoordelijkheid van NBA-preses Adam Silver. Er is alvast een precedent: zo werd Gilbert Arenas van Washington Wizards in 2010 een schorsing opgelegd voor het meebrengen van een pistool in de kleedkamer. De straf toen: vijftig matchen.

Quote Ik bedekte mijn gezicht, maar bleef maar klappen krijgen. Morant sloeg me 12 tot 13 keer. Zijn vriend vijf à zes.

Vorige week raakte ook bekend dat Morant aangeklaagd is door een jongen van 17 omwille van feiten die dateren van afgelopen zomer. Morant organiseerde bij zijn ouderlijk huis een basketbalwedstrijd - zoals dat wel vaker het geval was - waarbij ook de jongen uit de buurt aansloot. Hij beschouwde Morant als een soort van mentor. Tijdens de partij belandde de bal, die gegooid werd door de jongen, tegen de kin van Morant. Waarop de NBA-ster de jongen een slag tegen de kaak gaf. Ook een vriend van Morant haalde uit op het gezicht van de minderjarige. “Ik bedekte mijn gezicht, maar bleef maar klappen krijgen”, vertelde de jongen later aan de politie. “Morant sloeg me 12 tot 13 keer. Zijn vriend vijf à zes.”

Toen de jongen wilde vertrekken, kwam Morant naar hem toe met een pistool. Althans dat verklaarde de jongen aan de politie. De politie legde verklaringen van de jongen voor aan Morant. De Amerikaan vertelde dat de jongen de agressieveling was en dat hij handelde uit zelfbescherming. Ook Morant en zijn familie deden aangifte. Ze vertelden dat ze bang waren dat de jongen zou terugkomen en hen zou neerschieten. De moeder van de 17-jarige jongen eiste 20 miljoen dollar. Het teken voor Morant en zijn familie dat de tegenpartij vooral uit is op geld.

Als klap op de vuurpijl kwam hij ook in het nieuws met een incident op de parking van een schoenenwinkel, waar zijn moeder ruzie kreeg met een winkelbediende en Morant het vervolgens aan de stok kreeg met de veiligheidsverantwoordelijke. Ook daar ontstond een handgemeen waarin de versies van beide partijen danig van elkaar verschillen.

Bio Ja Morant - Geboren op 10 augustus 1999

- Amerikaan

- Point guard bij Memphis Grizzlies sinds 2019

- NBA Rookie of the Year in 2020

- NBA Most Improved Player Award in 2022

- Opgenomen in het All-Star Team in 2022

