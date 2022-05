Boston heeft nog één zege nodig voor plaats in NBA-finale

NBA Foutloze Chris Paul zorgt voor NBA-re­cord, Phoenix, Philadelp­ha en Dallas stoten door in play-offs

Philadelphia, Phoenix en Dallas hebben zich alle drie verzekerd van een ticket voor de tweede ronde van de play-offs in de NBA. In het Oosten komen zo de vier best gerangschikte teams van de reguliere competitie tegen elkaar uit. Chris Paul was bij Phoenix de gevierde man met een nieuw record.

29 april