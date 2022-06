Boston Celtics op twee zeges van titel na overwinning in game drie tegen Golden State Warriors, even zorgen om Curry

NBAIn de NBA Finals heeft Boston vannacht in eigen huis een belangrijke zege geboekt tegen Golden State. De Celtics haalden het met 116-100 en klommen zo op voorsprong in de best of seven. Boston nadert zo tot op twee zeges van een eerste titel sinds 2008.

Jayson Tatum, Jaylen Brown en Marcus Smart waren samen goed voor 77 punten. Brown wees de Celtics in het eerste kwart de weg met 17 punten en de thuisploeg ging met een marge van 12 punten de rust in. De Warriors kwamen echter goed terug in het derde kwart en namen zelfs even de leiding, maar met een sterke verdediging pakte Boston alsnog de zege.

Blessure curry

Bij Golden State was er nog even paniek toen sterspeler Stephen Curry - goed voor 31 punten - zich blesseerde aan de voet na een duel met Bostonspeler Al Horford. Game vier van komende vrijdag zou wel niet in gevaar komen. “Ik zal de eerste uren natuurlijk wat last hebben, maar het komt wel goed. Morgen kijken we hoe ik me voel en beginnen we aan de voorbereiding op de wedstrijd van vrijdag. Ik denk niet dat ik een game zal missen.”

Dankzij de zege klom Boston op een 2-1-voorsprong in de best of seven. Het naderde zo tot op twee zeges van een eerste titel sinds 2008. Curry beseft dan ook dat de Warriors vrijdag met het mes op de keel spelen. “We moeten absoluut winnen. We geloven nog steeds in de titel. We moeten met de goeie intensiteit op het veld komen en de focus behouden.”

Volledig scherm Curry buigt het hoofd. © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © ANP / EPA