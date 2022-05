Boston Celtics komt dankzij drietand Tatum-Brown-Smart langszij in finale Eastern Conference

NBABoston Celtics is niet van plan zich zomaar gewonnen te geven in de finale van de Eastern Conference in de NBA. In het tweede duel van deze Conference finale tegen topfavoriet Miami Heat gingen de Celtics met 102-127 winnen in de FTX Arena van Miami, waardoor de stand op 1-1 komt te staan.

Miami had dinsdag het openingsduel met 118-107 gewonnen. Maar Boston krabbelde terug met dank aan de drietand Tatum-Smart-Brown. Jayson Tatum kwam tot 27 punten voor de Celtics, Marcus Smart en Jaylen Brown deden met elk 24 punten niet veel slechter. Smart was daarnaast ook nog eens goed voor 12 assists en 9 rebounds. Bij The Heat liet Jimmy Butler 29 punten noteren.

Miami staat vanaf zaterdag voor twee verplaatsingen naar Boston. De finale wordt naar een best of seven gespeeld, waardoor het team dat als eerste vier keer wint, doorstoot naar de NBA-finale, waar de winnaar van de Western Conference wacht. In het westen staan de Dallas Mavericks en de Golden State Warriors in de finale.

Miami Heat stond ook in 2020 in de finale. Toen werd er met 4-2 verloren van de LA Lakers. De laatste NBA-titel voor Heat dateert van 2013. De Celtics stonden in 2010 voor het laatst in de finale. Toen werd er verloren van LA Lakers. Twee jaar eerder veroverden ze hun voorlopig laatste titel.

