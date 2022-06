Boston Celtics beginnen NBA-finale met zege tegen Golden State Warriors na resem driepunters in vierde quarter

NBA Jimmy Butler sleept er met 47 punten nog een zevende match uit voor Miami tegen Boston - nieuwe coach voor LA La­kers

Miami heeft wedstrijd zes in de finale van de Eastern Conference van de NBA naar haar hand gezet. De Heat won met 103-111 (rust: 46-48) bij de Boston Celtics en sleept er zo een beslissende zevende finalewedstrijd uit. De tussenstand na zes duels is 3-3. De winnaar treft vanaf 2 juni Golden State in de NBA Finals.

28 mei