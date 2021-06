“Apprecieer het zolang je kan”: Kevin Durant zet waanzinnige ‘triple-double’ neer en sleurt Nets in z’n eentje voorbij Bucks

Op Kyrie Irving rekenen ze tegen de Bucks niet meer. Hij sukkelt met een enkelblessure. Nochtans was hij één van de smaakmakers in de eerste paar wedstrijden van deze play-offs tegen de Bucks, met minstens 22 punten in elke wedstrijd. De Nets wonnen de eerste twee confrontaties en leken op weg naar een eenvoudige zege, maar Giannis en co knokten zich terug tot 2-2.

De gewezen MVP speelde een geweldige tweede helft en boog de scheve situatie op z’n eentje om. Hij was goed voor maar liefst 49 punten, 17 rebounds en 10 assists. Een ‘triple-double’ (dubbele cijfers in punten, rebounds en assists), en wat voor één. Tel daar ook nog eens drie ‘steals’ en twee ‘blocks’ bij. Nog opvallend: hij is de eerste speler in drie jaar die een volledige wedstrijd in de play-offs afwerkt zonder vervangen te worden. Toen deed LeBron James hetzelfde. Veruit zijn beste wedstrijd in het shirt van de Nets, en een belangrijke overwinning in de play-offs.