Amerikaanse basketbalcompetitie wil superster Ja Morant 25 speeldagen schorsen voor pistool-incident

Nikola Jokic, gedraft tijdens Taco Bell-reclame en nu dé ster van NBA-kampioen Denver: “Ik was echt ‘fat’ toen ik begon te basketten”

“Toen ik begon te basketballen was ik ‘fat’ - ik speelde voor mijn plezier.” Anno 2023 heeft Nikola Jokic (28) de Dender Nuggets naar hun eerste titel in 47 NBA-seizoenen geleid. De bescheiden Serviër met het grootste contract ooit in de NBA heeft zo z'n eeuwige roem beet. Een portret van de wellicht grootste ‘steal’ in de geschiedenis van de competitie.