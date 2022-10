“Al 243 dagen onterecht opgesloten”: Stephen Curry opent meteen met 33 punten tegen Lakers en vraagt aandacht om jarige Brittney Griner

NBAZowel titelverdediger Golden State als verliezend finalist Boston zijn goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de NBA. Allebei wonnen ze hun eerste thuiswedstrijd. Opvallend moment na afloop: sterspeler Stephen Curry, die meteen goed was voor 33 punten, stond stil bij de vervelende situatie rond Brittney Griner.

De Warriors versloegen in San Francisco de Los Angeles Lakers met 123-109. Stephen Curry was meteen op de afspraak in het Chase Center, dat met ruim 18.000 basketbalfans uitverkocht was. De 34-jarige vedette van de thuisploeg kroonde zich met 33 punten tot topschutter van de avond. Voor de wedstrijd kregen de spelers van Golden State hun kampioenschapsring. Opening night is ring night.

Meteen na de match vroeg Curry aandacht voor zijn collega-speelster Brittney Griner, die sinds dit jaar in een Russische gevangenis zit vanwege drugssmokkel. Griner reisde met cannabisolie in haar bezit. Dat is legaal in de Verenigde Staten, maar verboden in Rusland. Griner kreeg er een gevangenisstraf van negen jaar voor. Tevergeefs proberen de Amerikaanse autoriteiten sinds haar gevangenneming vrij te krijgen. Gisteren vierde Griner haar verjaardag.

“Ik wil mijn platform en deze gelegenheid gebruiken om de naam van Brittney Griner te noemen, een bijzonder lid van onze basketbalgemeenschap”, sprak Curry. “Het is vandaag haar verjaardag, ze wordt 32 jaar oud. We zullen haar naam blijven noemen. Ze is al 243 dagen onterecht opgesloten in Rusland en we hopen dat ze snel naar huis komt.”

In het verliezende kamp toonde LeBron James dat hij ook in zijn twintigste seizoen klaar is om te schitteren. De 37-jarige LBJ tekende voor 31 punten, 14 rebounds en 8 assists.

Volledig scherm Forward Jayson Tatum praat even bij met Celtics-legende Paul Pierce. © USA TODAY Sports

Boston kreeg op de openingsavond Philadelphia op bezoek in hun TD Garden. Jayson Tatum en Jaylen Brown scoorden allebei 35 punten voor de Celtics. Bij de 76ers waren de sterkhouders James Harden (35 punten) en Joel Embiid (26 punten, 15 punten).

Zoals gebruikelijk omvat het NBA-seizoen in de reguliere competitie 82 wedstrijden voor alle 30 ploegen. De beste zestien teams spelen play-offs. De nieuwe kampioen wordt in juni volgend jaar gekroond.

Volledig scherm LeBron James was goed voor 31 punten, Curry nam er 33 voor zijn rekening. © AFP

Volledig scherm Stephen Curry. © AFP

Volledig scherm © AP