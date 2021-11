Al 15 matchen niet verloren: de finalisten uit Phoenix zijn terug van (nooit) weggeweest

Nochtans begon het seizoen allesbehalve rooskleurig in Phoenix. Eerst was hun jonge center en de allereerste keuze in de ‘draft’ van 2018, DeAndre Ayton, misnoegd dat de Suns hem niet het maximumsalaris aanboden. Ze sloten de onderhandelingen af zonder verlenging van zijn huidige contract. Daarna ontplofte er een bommetje rond de eigenaar van het team, Robert Sarver. Die zou zich meerdere malen racistisch en vrouwonvriendelijk hebben uitgelaten tegen zijn personeel en spelers. En zou als klap op de vuurpijl een wel heel opvallende rekruteringstactiek uitgedacht hebben. Zo moesten lokale strippers zich laten bezwangeren door NBA-spelers, zodat die spelers kinderen zouden krijgen in Phoenix en zich verplicht zouden voelen om te blijven. Als je het hebt over out of the box denken…