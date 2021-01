450.000 dollar voor elke match die hij mist: feestje zonder mondmasker kan NBA-vedette Kyrie Irving duur te staan komen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Net nu de NBA gisteren besliste om de regels nog te verstrengen omdat steeds meer teams in personele problemen komen (ook vandaag is Utah Jazz-Washington Wizards uitgesteld wegens onvoldoende beschikbare spelers bij de Wizards) lekte uit dat Kyrie Irving, samen met Kevin Durant sterspeler bij de Brooklyn Nets, zich niet aan voorschriften heeft gehouden. Op sociale media circuleert namelijk een video waarbij de guard met een hele hoop anderen én zonder mondmasker de verjaardag van zijn zus Asia aan het vieren is.

Bij de Nets zijn ze zich bewust van de situatie en zijn ze aan het bekijken in welke mate hun vedette de protocollen heeft geschonden. “Kyrie blijft afgezonderd van het team omwille van persoonlijke redenen,” meldde directeur Sean Marks in een officieel statement. “De datum voor zijn terugkeer ligt nog niet vast. Kyrie zal over zijn afwezigheid spreken zodra hij daar bereid toe is.”

Volledig scherm Kyrie Irving. © AFP

Irving miste sinds 7 januari al vier matchen wegens ‘persoonlijke redenen’, zoals gisteren tegen de Denver Nuggets. Coach Steve Nash gaf vorige week nog aan dat hij niet weet waarom zijn guard ontbreekt of wanneer hij terugkeert. “Er is over gepraat maar dat is interne keuken en dat proberen we ook binnenshuis op te lossen.” De kans lijkt groot dat Irving ook vanavond tegen de Knicks en zaterdag tegen Orlando Magic afwezig blijft. Mogelijk dus omdat hij een quarantaine moet uitzitten.

Indien de NBA beslist dat Kyrie Irving matchen mist omdat hij de regels schond, dan kan hem dat op een monsterboete komen te staan van 450.000 dollar (370.000 euro) per wedstrijd. Al valt dat voor een grootverdiener als Irving al bij al nog mee: de 28-jarige spelverdeler verdient 27 miljoen euro (22,2 miljoen euro) per jaar.

Volledig scherm Kyrie Irving. © AFP

Ook James Harden al beboet

Irving zou niet de eerste NBA-speler zijn die het feesten niet kan laten. Op 21 december werd Houston-vedette James Harden al zonder masker op een ‘kerstfeestje’ in een (strip)club betrapt. De NBA legde hem een boete op van 50.000 dollar (41.000 euro). Hij moest vier dagen in afzondering maar miste geen enkele match met zijn team. Hij weigerde wel met de media te praten: nog eens goed voor een boete van 25.000 dollar. Kan eraf, met een jaarloon van 38 miljoen euro.

Volledig scherm James Harden. © AP