3 voormalige All-Stars zoeken andere oorden op op zoek naar NBA-glorie

Bij zogenaamde ‘buyouts’ kopen teams een speler uit — en betalen nog een deel van hun contract — zodat de spelers zelf, geheel vrijwillig, hun krabbel kunnen zetten bij een andere en meestal betere ploeg. Niet zelden voor het minimumloon zodat hun nieuwe team toch onder het salarisplafond blijft. Je gaat toch niet én weinig verdienen én niet voor de prijzen spelen?

DeMarcus Cousins: 30 jaar, center, 208 cm

Wie niet via zo’n ‘buyout’ vertrekt, is DeMarcus Cousins. De viervoudige All-Star op leeftijd trekt hoogstwaarschijnlijk naar de LA Clippers nadat de Houston Rockets hem eind februari de laan uitstuurden. ‘Boogie’ wilde vaker spelen bij Houston, maar center Christian Wood — zijn rechtstreekse concurrent — overklaste hem op elk vlak. In de 25 wedstrijden die Cousins wel speelde, scoorde hij 9,6 punten en plukte 7,6 rebounds uit de lucht, terwijl slechts 37,6% van zijn schoten binnenviel.

Het is pijnlijk om te zeggen, maar dit seizoen is met voorsprong het slechtste uit Cousins’ carrière. Het moest nochtans zijn comebackjaar worden. De voormalige All-Star hopt al enkele seizoenen van team naar team, maar komt nergens meer echt uit de verf. Blessures spelen daar een grote rol in. In 2018 scheurde hij — nog bij de New Orleans Pelicans — zijn achillespees, een jaar later — toen hij het koningsblauw van de Golden State Warriors verdedigde — begaf zijn quadriceps het. En vorig jaar bij de LA Lakers speelde hij zelfs geen enkele wedstrijd door een gescheurde voorste kruisband.

Volledig scherm DeMarcus Cousins, hier nog bij de Houston Rockets. Binnenkort bij de LA Clippers? © AP

De 30-jarige center mag — of veeleer móét: hij krijgt een contract van 10 dagen — zich nu opnieuw bewijzen bij die andere ploeg uit Los Angeles, zijn vijfde team in drie jaar. Al wordt het ook daar knokken voor een plaatsje. Zowel Serge Ibaka als Ivica Zubac lijken hoger in de pikorde van coach Tyronn Lue te staan.

LaMarcus Aldridge: 35 jaar, power forward/center, 211 cm

Nog zo’n ronkende naam is LaMarcus Aldridge. Zeven keer All-Star, vijf keer All-NBA. Hij wordt, in tegenstelling tot Cousins, wel uitgekocht door de San Antonio Spurs en zet zijn handtekening onder een minimumcontract in Brooklyn. Na zes jaar onder Gregg Popovich werd het tijd voor andere oorden.

Het was al sinds begin maart bekend dat hij zou vertrekken, de vraag bleef alleen naar waar. Miami leek lang koploper, maar het waren de Nets die de 35-jarige veteraan konden wegsnoepen. Na Blake Griffin en DeAndre Jordan voegt nu ook een derde ‘big man’ en voormalige All-Star op retour zich bij het sterrentrio Irving-Harden-Durant. In totaal delen die Nets onder elkaar maar liefst 41 All-Star-verschijningen.

Volledig scherm LaMarcus Aldridge. © AP

Nochtans lijkt Aldridge niet écht de speler die Brooklyn nodig heeft. Een ervaren scorer, dat wel, ook dit seizoen legt hij op zijn dooie gemak een 14-tal punten in het mandje. Maar niet de man die er de defensieve problemen zal oplossen. Een topverdediger kan je Aldridge niet noemen, maar in het Spurs-systeem wist hij toch defensief zijn plan te trekken. Alleszins, de Nets laten nog steeds zo’n 115 punten per match toe en kamperen daarmee ver in de onderste regionen van het defensieve klassement. LaMarcus Aldridge lijkt met zijn 35 jaar niet direct de man die daar verandering in zal brengen. Op zijn oude dag op zoek naar de kroon op zijn 14-jarige carrière: een kampioenenring. Iets wat hem met Popovich en de Spurs nooit lukte.

Andre Drummond: 27 jaar, center, 208 cm

Een andere speler op zoek naar zo’n ring is de veel jongere Andre Drummond. De tweevoudige All-Star zal de rest van het seizoen het goud en paars van de titelverdediger, de LA Lakers, dragen. Net zoals LaMarcus Aldridge kocht ook Drummonds team, de Cleveland Cavaliers, hem uit. En ook bij Drummond was dat al een tijdje bekend. Sinds Valentijnsdag speelde de center geen wedstrijd meer voor de Cavs. Hij tekende voor het minimumsalaris in LA, die eindelijk wat broodnodige versterking binnenhalen nu zowel Anthony Davis als LeBron James uit zijn met blessures. De Lakers verloren vier van hun laatste zes wedstrijden sinds LeBrons enkel het begaf.

Bij Drummond zal het vooral van zijn rebounds moeten komen, een goeie scorer is hij niet — al denkt hij van zichzelf soms van wel, met alle gevolgen van dien. Schoenmaker, blijf bij je leest en pak die rebounds! De 27-jarige center greep er de laatste drie jaar met voorsprong het meeste van iedereen in de hele NBA. En hoe meer rebounds, hoe vaker balbezit, en hoe vaker balbezit, hoe meer punten. De logische gang van zaken.

Volledig scherm Andre Drummond kende geen al te best debuut bij de Lakers, tegen de Bucks van Giannis Antetokounmpo. © Photo News

Zijn stats lijken dan ook voor zich te spreken: gemiddeld 17,5 punten, 15,1 rebounds, 1,8 steals en 1,6 blocks in zijn laatste drie seizoenen. Met de nadruk op lijken. Drummonds stats zetten zich niet om in overwinningen. Nu niet. Nooit niet. Noch bij de Detroit Pistons. Noch bij de Cleveland Cavaliers. Hopelijk wel bij de Lakers.

Alhoewel… zijn debuut tegen de Milwaukee Bucks viel serieus tegen: 4 punten, 1 rebound, 1 block, drie keer raakte hij de bal kwijt aan de tegenstander. En om het helemaal in mineur te laten eindigen, moest Drummond in het derde kwart het parket verlaten met een afgescheurde teennagel.

Kortom: het wordt voor de Lakers zaak Drummond in het gareel te houden. Hem duidelijk maken wat zijn rol is, en wat zijn rol vooral níet is. Maar ach, als er één iemand dat kan, is het wel LeBron James.