Zware botsing in Nazareth: één persoon zwaargewond naar ziekenhuis

Livios Zo kies je de ideale vloer voor elk budget (zonder aan stijl en woongenot in te boeten)

Voor alle ‘exclusieve’ vloeren in hout, beton of natuursteen bestaan er goedkopere of gebruiksvriendelijkere alternatieven. Dat is handig wanneer je op je budget wil letten of geen al te grote fan bent van veel onderhoud. Bouwsite Livios zocht voor elke vloerklassieker de perfecte lookalike. Zie jij het verschil?