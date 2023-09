Zwaar ongeval in Nazareth krijgt staartje in politierechtbank

Vrouw zwaarge­wond overge­bracht naar ziekenhuis na ongeval op de E40

Een vrouw is woensdagavond zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis na een ongeval op de E40 in Zwijnaarde. Door het ongeval was de baan richting kust een tijdlang afgesloten. Zo lagen de brokstukken van de auto over de volledige rijbaan versperd.