Wijkkermis Landuit op nieuwe locatie

Nazareth Bewegings­coa­ches gezocht

De Eerstelijnszone Schelde-Leie is op zoek naar twee Bewegen Op Verwijzing-coaches. Als BOV-coach is het je taak om mensen te motiveren om dagelijks meer te gaan bewegen. Je begeleidt mensen die doorverwezen zijn door hun huisarts of specialist en je stelt samen een persoonlijk beweegplan op. Dit kan gaan van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. Solliciteren kan op de website van Logo Gezond+ en dit tot maandag 25 juli. Meer informatie over het project op www.bewegenopverwijzing.be.

15 juli