Weg vrijgemaakt na ongeval met twee zwaargewonden, veel schade en verkeerschaos bij aanrijding tussen vrachtwagen en personenwagens op E17 richting Gent

Minivoetbal HG Appels bekert verder, verrassin­gen bij de vleet

De achtste finales van de Beker van België in het minivoetbal waren opnieuw goed voor enkele spannende duels en ook aan verrassingen ontbrak het niet. Zo zorgden Domino Oudenaarde en WDP Rolegem voor een stunt en verdwijnt er met Drongen opnieuw een topper van de tabel. In de derby tussen HG Appels en Mini Sint-Gillis-Waas trok eerstgenoemde ploeg aan het langste eind. Voorzitster Arlette Van Mele glunderde, want de voorbereiding op dit duel verliep verre van perfect en in de Beker van Vlaanderen was er ook nog de winst van haar B-ploeg tegen de B-ploeg van Sint-Gillis-Waas (10-5).

16 januari