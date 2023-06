WEER. Zwaarbewolkt in Nazareth vanochtend

De Natuur­vrien­den wandelen met Huize Kattebeek Veilige Thuis

Wandelclub De Natuurvrienden Deinze organiseert op zondag 4 juni voor de 37ste keer een Vriendschapstocht. Dit doen ze in samenwerking met Huize Kattebeek - Veilige Thuis in de Nieuwgoedlaan 15 in Petegem-aan-de-Leie, waar de wandeling start. Deelnemers kunnen starten tussen 7 en 15 uur en men heeft de keuze tussen afstanden van 5, 10, 15, 20 en 25 kilometer. De wandeltocht gaat richting Astene met een rustpost in de zaal Ten Hove. De eindcontrole sluit om 18u. Deelnemen kost 1,5 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden.