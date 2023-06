WEER. Vanochtend kans op helder weer in Nazareth

REPORTAGE Johan (49) trouwt met Sandra (44) en krijgt er tien kinderen bij: “Bij mijn huwelijks­aan­zoek, vroeg ze al lachend ‘ben je héél zeker?’”

Johan (49) en Sandra (44) zitten in hun wittebroodsweken. Met véél wit brood in brooddozen, want Sandra had al tien kinderen met haar overleden man. Johan had al één zoon. Samen kregen ze nog Olivia (2,5). “Ik ging in een flits van 1 naar 12 kinderen. Mijn collega’s zeggen ‘liever jij dan ik’, maar ik ben blijkbaar gemaakt voor zo’n groot huishouden”, vertelt Johan in een open dubbelgesprek met Sandra.