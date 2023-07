WEER. Stralend zonnig weer in Nazareth vandaag

School schorste hem al en nu zit meester P. ook in de cel: “Bij mij thuis mag je gerust je rokje uitdoen”

Seksueel getinte opmerkingen in de klas, naaktfoto’s sturen naar leerlingen en een naakte koprol voor de webcam: eerst waren het geruchten, dan kwam een schorsing en nu zit meester P. ook in de cel. De man, die in het vierde leerjaar in Deinze lesgeeft, werd vorige week opgepakt. De raadkamer heeft intussen besloten dat hij nog zeker een maand in de cel blijft, op verdenking van “zedenfeiten”.