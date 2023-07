WEER. Stralend zonnig weer in Nazareth vandaag

Waarschu­wings­bord kan niet groter zijn, maar toch rijdt bus van De Lijn zich vast onder spoorweg­tun­nel in De Pinte

In de Langevelddreef in De Pinte heeft de chauffeur van een bus van De Lijn de hoogte van zijn voertuig verkeerd ingeschat. Hierdoor kwam het voertuig geklemd te zitten, waardoor een deel van de rijbaan momenteel volledig versperd is. Dat de brug niet zo hoog is, staat nochtans duidelijk aangegeven.