WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Nazareth vandaag

10 JAAR GHELAMCO ARENA. Kan de gracht niet dichtge­gooid? Waarom geen dj na de match? En wat wordt de nieuwe naam? Twaalf suggesties van de twaalfde man én het antwoord van KAA Gent

Als supporters van het eerste uur kunnen we het alleen maar beamen: tien jaar na de oplevering van het stadion is de Ghelamco Arena nog steeds de mooiste van het land. Maar alles kan uiteraard beter, en al zeker voor het Gentse publiek dat wel eens kritisch durft zijn. Wij gingen eens luisteren naar enkele suggesties van de trouwste supporters. We vroegen KAA Gent meteen om op deze voorstellen een eerlijk en concreet antwoord te geven.