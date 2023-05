WEER. Bewolking in Nazareth vanochtend

Gottemse Schutters mikken op twee kleiduif­schie­tin­gen per jaar: “Er zijn nog amper schietstan­den in openlucht, dus zorgen wij voor een alterna­tief”

De Gottemse Schutters breiden hun activiteiten uit. Naast de grote weideschieting in de zomer, organiseert de club nu ook een voorjaarsschieting. Op zaterdag 20 en zondag 21 mei is iedereen welkom op een nieuwe locatie in de Goedstraat in Grammene. “We geven de schutters meer mogelijkheden om hun sport te beoefenen en dat is nodig”, zegt secretaris Nico Blomme.