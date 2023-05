Wagen belandt in de gracht na botsing op de E17 in Nazareth

Vandenbrou­c­ke op bezoek in De Kaai: “Zoveel zorg op één gang, daar moeten we heen in Vlaanderen”

De wachtzaal in wijkgezondheidscentrum De Kaai had er woensdagochtend een erg bijzondere bezoeker bij. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kreeg een rondleiding in het gebouw. De opzet van het gebouw laat een specifieke soort zorg toe: patiënten kunnen er bijvoorbeeld een kinesist en huisarts en maatschappelijk werker zien in één bezoek.