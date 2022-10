Vzw Eleonoor valt in de prijzen met rouwmaaltijden voor ouders die een kindje verloren

“Eleonoor vzw is geen maaltijdservice maar zorgt voor ‘echt’ eten, lekker en zoals het thuis is”, klinkt het. “Met liefde gemaakt door één van onze vrijwilligers, een kookmama, -papa, -oma of -opa. Je hoeft de maaltijden enkel nog op te warmen. Alles wordt geleverd in een mand met extra’s die het gezin ondersteunen. Onze rouwmand en de maaltijden worden aan huis gebracht door één van onze vrijwilligers. In ons verhaal staat de ovenschotel centraal. Om vanzelfsprekende praktische redenen, maar het verbindt onze vzw tevens met het gezin en de familie. De ovenschotel staat voor ons ook symbool voor zorg, voor licht en warmte. Het is voor ons de verpersoonlijking van het lege bord dat te allen tijde wil worden bijgezet aan tafel. De ovenschotel herdenkt, en zien we als een aanknopingspunt om later zijn of haar naam nog te laten vallen aan tafel. In de rouwmand voorzien wij een nu al een ovenschotel, maar deze is onpersoonlijk en straalt niet uit wat we zo graag zouden willen. Het zou zo fijn zijn dat we deze extra als blijvende herinnering kunnen geven aan de gezinnen die om moeten gaan met dit immense verlies.”