Vrouwen aan zet in Nazareth: gemeente pakt uit met 15 evenementen rond gendergelijkheid

“We zijn er nog niet op vlak van gendergelijkheid”, steekt schepen van Welzijn Annemie De Gussem van wal tijdens de voorstelling van het najarsprogramma ‘Vrouwen aan zet’ in cc De Zwaan. “Er zijn nog vele plaatsen waar vrouwen ongelijk behandeld worden, bijvoorbeeld door de loonkloof. Met de gemeente Nazareth zullen we deze problemen niet oplossen, maar wat we wel kunnen doen is inzetten op bewustmaking van onze inwoners. Als eerste gemeente in Oost-Vlaanderen werken we rond de sustainable development goal of SDG gendergelijkheid en hiervoor kregen we een subsidie van 6.285 euro.”

“Samen met 15 vrouwelijke collega’s die bij de gemeente werkenn hebben we een programma van zo’n 15 voorstellingen uitgewerkt, allemaal in het teken van ‘Vrouwen aan zet. Samen voor gendergelijkheid’”, aldus schepen De Gussem. “Voor kinderen van vijf jaar is er Gratis Chips! van Compagnie Barbarie, een voorstelling over feminisme. Daarnaast komt Kristien Hemmerechts vertellen over Hubertina, een complexe verzetsvrouw die in de Tweede Wereldoorlog verschillende rollen opnam en is er een voorstelling van de Dead Ladies Show van Joke Devynck en Fleur Pierets. Hun performances worden afgewisseld met cabaretmuziek door Naomi Beeldens en Lies Colman. Lieve Blancquaert komt praten over body positivity, seks als machtsmiddel, subculturen en geaardheden in haar voorstelling Let’s talk about Seks en journaliste Loubna Khalhali geeft een bijzondere uiteenzetting over de positie van de vrouw in de oorlog. Verder is er de huldiging van Nazarethse heldinnen, de cultuurmarkt met een mondiaal vrouwendorp, de spraakmakende tentoonstelling “Het vergeten verzet: vrouwen tijdens WOII”, de nieuwe wandelroute met anekdotes over opvallende vrouwen uit Eke, acties van 11.11.11 voor vrouwenrechten en een fairtrademarkt.”