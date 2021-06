Vrouw die wielertoeristen in Nazareth doodreed had niet gedronken

Blankenberge/Melle Vrouw (34) die vleesmes in buik van vriend stak, vraagt vrijspraak: "Hij terrori­seer­de haar en kwam als een briesende leeuw op haar af”

3 juni “De angst had haar in zijn bezit genomen. Ze eindigde die dag naakt op straat, met een mes in haar handen.” Advocaat Kris Vincke wil de vrijspraak voor een 34-jarige vrouw uit Blankenberge. K.V. riskeert 2 jaar cel, deels met uitstel, omdat ze een vleesmes van meer dan 20 centimeter in de buik van haar toenmalige vriend heeft gestoken. Die man staat eveneens terecht, voor herhaaldelijk partnergeweld.