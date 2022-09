Vrouw (53) wordt opgelicht door valse ‘bankbediende”

Independer Moet je een studenten­kot apart verzekeren?

Binnenkort gaan de lessen in de hogeschool en universiteit weer van start en studenten trekken dan naar hun kot. Velen onder hen vergeten echter de verzekering voor hun kot in orde te brengen. Hoe zit dat precies in elkaar? Moet je een studentenkot apart verzekeren? Independer.be maakt je wegwijs.

11 september