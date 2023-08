Vrijwilligers gezocht voor Erfgoedhuis en Kunstatelier

Thibaut (6) is terug thuis na levensbe­drei­gen­de slangen­beet in Kroatië: “Had het gif zijn hart bereikt, dan was het fataal geweest”

Het heeft niet veel gescheeld voor Thibaut (6) uit Deinze. Een beet van de giftigste slang van Europa zette een race tegen de klok in gang op vakantie in Kroatië. Drie ziekenhuizen en twee weken later speelt hij alweer monter met Pokémonknuffels en Skylanderspeeltjes, samen met zijn zusje Amber (8). Zijn hand ingepakt en regelmatig nog een nachtmerrie, maar eindelijk veilig en wel thuis bij mama en papa. “Die beet, dat was een minuscuul puntje. Als was het een prikje van een tandenstoker. Op dat moment besef je niet hoe ernstig de situatie is.”