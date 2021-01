Vrachtwagen wordt cabrio na ongeval op parking van Makro in Eke

Gent Opbouw vaccinatie­cen­trum in Flanders Expo gestart, vanaf half februari proefdraai­en

26 januari Bijna een week vroeger dan gepland is de stad Gent gestart met de opbouw van het vaccinatiecentrum in Flanders Expo. Dat komt in Hal 2, en niet in Hal 7 zoals eerder was beslist. Hal 2 is beter bereikbaar, er kan makkelijker uitgebreid worden en ligt vlak naast de foyer, die als wachtruimte kan dienen. Alle Gentenaars zullen per brief worden uitgenodigd voor hun vaccinatie.