Vlinder- en rupsroute leiden wandelaars door Scheldevallei

RONSE/OUDENAARDE Stad Ronse moet Aurorazie­ken­huis 500.000 euro betalen aan achterstal­li­ge responsabi­li­se­rings­bij­dra­gen. “Een uitvloei­sel van de mislukte fusie tussen de ziekenhui­zen van Ronse en Oudenaarde in 1998”

Raadslid Lech Schelfout (Groen) had in wat hij noemde “een uithoek van een verslag van het schepencollege” gelezen dat de stad Ronse veroordeeld is tot het betalen van 477.224 euro aan het Auroraziekenhuis van Oudenaarde. Burgemeester Luc Dupont (CD&V) had slecht nieuws: “Het is zelfs meer en het zal er niet bij blijven.”

4 juni