Vergeten verzetsheldinnen krijgen eerbetoon in Erfgoedhuis van Nazareth: “Verzet tegen de Duitsers was niet louter een mannenzaak”

“Een jaar geleden startten we een onderzoek naar de verzetsvrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog in onze streek en de eerste vrouw die we tegenkwamen was Lily”, vertelt Tanja De Smet, die samen met haar collega Nele de tentoonstelling uitwerkte. “Haar naam stond in de ledenlijsten van het Geheim Leger en we ontdekten haar bijzonder levensverhaal. Lilly was van adel en woonde in het kasteel Den Ast in Mullem. Ze was amper 17 jaar toen de oorlog uitbrak, maar samen met haar broer Henri was ze aangesloten bij het verzet. Ze had een weelderige krullenbos en daarin verstopte ze geheime boodschappen, die ze voorbij de Duitsers kon smokkelen. In 1944 ontdekten de nazi’s dat haar familie betrokken was bij het verzet en uiteindelijk belandde Lily in het concentratiekamp van Ravensbrück, waar in totaal 2.300 Belgische vrouwen de hel moesten doorstaan. Lily overleefde het amper en werd later een belangrijke getuige van de gruwel van de oorlog. Ze overleed in 2020 op 96-jarige leeftijd en dankzij haar staat een monument voor de vrouwen van Ravensbrück in Sint-Lambrechts-Woluwe. We belichten Ravensbrück op een serene manier, in een aparte belevingsruimte.”