VELOVEILIG. Meer dan zes op de tien inwoners van Nazareth voelt zich veilig op de fiets

De Pine/Gavere/Sint-Martens-Latem/Nazareth Ultramo­dern, centraal gelegen en zonder fossiele brandstof­fen: nieuw politiebu­reau in Weefstraat krijgt stilaan vorm

Het nieuwe politiebureau in de Weefstraat in Nazareth begint stilaan vorm te krijgen. Bij politiezone Schelde-Leie kijken ze al reikhalzend uit naar de oplevering van hun nieuwe commissariaat eind dit jaar. Het nieuwe gebouw is ultramodern, ligt in tegenstelling tot het huidige commissariaat centraal in de politiezone en gebruikt geen fossiele brandstoffen.

18 mei