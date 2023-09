Vechtpartij voor jeugdhuis in Nazareth eindigt voor rechter: “Ik heb dit nooit gewild”

Tweedaagse opendeurda­gen bij Opvangcen­trum voor Vogels en Wilde dieren: “Maar vooral op zoek naar extra centen”

Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren in Merelbeke zwaait dit weekend de deuren open voor het grote publiek. “Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook om geld in te zamelen want we hebben dringend extra middelen nodig. Anders is het in 2025 mogelijks einde verhaal”, zegt Nick De Meulemeester.