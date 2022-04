Uitgeverij De Eenhoorn verkoopt jeugdboeken in Eke

EkeUitgeverij De Eenhoorn, die sinds vorig jaar gevestigd is in Eke (Nazareth), houdt een stockverkoop van jeugdboeken. Boekenliefhebbers zijn tot en met zaterdag 9 april welkom in de Begoniastraat 2a.

Boeken van De Eenhoorn staan bekend om hun gedurfde en experimentele illustraties. De uitgeverij is gerenommeerd in binnen- en buitenland en sleepte met haar boeken al vele prijzen in de wacht. De Eenhoorn is gespecialiseerd in kartonboeken voor de allerkleinsten, prentenboeken voor zowel kinderen als volwassenen, leesboekjes voor beginnende lezers, leesboeken voor 7- tot 16-jarigen, poëziebundels voor 3- tot 18-jarigen en geschenkboeken voor volwassenen.

Vorig jaar verhuisde uitgeverij De Eenhoorn van het West-Vlaamse Wielsbeke naar Eke. Op 1 januari 2021 nam Koen David de fakkel over van zaakvoerder Bart Desmyter. “Ik wil de visie van De Eenhoorn aanhouden, alle actieve titels uit het fonds meenemen en samen met het team de uitgeverij voorwaarts stuwen”, zegt Koen. “Bart Desmyter blijft daarbij nog even aan boord als adviseur. De reden van de verhuis was dat het gebouw in Wielsbeke verkocht werd. Nabij de Makro in Eke vonden we een nieuwe, moderne omgeving die makkelijk te bereiken is. De komende dagen houden we een stockverkoop om iedereen aan te zetten tot lezen en om de drempel tot lezen tijdelijk te verlagen. Aantrekkelijke prijzen zijn zeker een extra motivatie om tot in Eke af te zakken.”

Iedereen is tot en met zaterdag 9 april welkom tussen 10 en 17 uur in het nieuwe magazijn in de Begoniastraat 2a, maar er wordt wel gevraagd om vooraf in te schrijven via http://eenhoorn.be/stockverkoop.