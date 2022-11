Totale uitverkoop bij Makro in Eke lokt heel wat volk

EkeDe Makro-winkels starten vandaag met totale uitverkoop in afwachting van overname. Alle producten staan aan kortingen tot 20%. Ook bij de Makro in Eke is dat het geval en dat bracht woensdagochtend heel wat volk op de been. Rond 9 uur was het al zoeken naar een parkeerplaats en vooral in de non-food-afdeling werden de winkelkarren lustig gevuld.

Er zouden meerdere kandidaten zijn om de in problemen gekomen groothandelswinkels Metro over te nemen. Zo heeft het Nederlandse bedrijf Sligro een bod uitgebracht op de activiteiten die Metro eerder dit jaar nog verkocht aan een investeerder, Bronze Properties. Sligro is enkel geïnteresseerd in de Metro-filialen, niet in de Makro-winkels, maar er zou nu ook een bod gekomen zijn op Makro. De winkels blijven open tot eind december en vandaag (woensdag) is een uitverkoop gestart. In de supermarkt in Eke (Nazareth) bracht dit woensdagochtend al heel wat volk op de been.

Rond 9 uur was het al zoeken naar een vrije parkeerplaats en de klanten kwamen druppelsgewijs de draaideur binnen. Aan de onthaalbalie werden nog snel enkele Makro-klantenkaarten uitgedeeld. Deze heb je nodig om er te winkelen. Een duidelijk teken dat hier niet enkel vaste klanten, maar ook koopjesjagers hun slag komen slaan. Op alle producten gelden immers kortingen tot 20%.

“Het is spijtig om te zien hoe het hier zienderogen achteruitgegaan is”, zegt Monique Lampens uit Vurste. Monique, een vriendin uit Semmerzake, die ze toevallig tegenkwam tijdens het winkelen beaamt: “Wij komen hier al van in de jaren 70 en we zijn altijd blijven komen. Ik werkte in een revalidatiecentrum en ik was één van de eerste die voor alle medewerkers een klantenkaart van Makro had. Ik kom hier bijna wekelijks om al mijn boodschappen te doen, vooral voor de visproducten. Maar nu denk ik dat we snel zullen moeten zijn. Normaal is het hier altijd kalm, maar nu is het echt een pak drukker.” Monique Lampens pikt in: “Dit is het einde van een tijdperk. Vroeger maakten mensen een daguitstap van het bezoek aan de Marko. Ze kwamen ’s morgens winkelen, gingen dan lunchen in het restaurant, en kwamen ’s middags terug om voeding te kopen. Ik heb te doen met het personeel. Ik ken mensen die hier al jaren werken. Door de onzekerheid zakt de moed hen in de schoenen. Je kan hier ook niet meer gemotiveerd aan het werk zijn.”

Voor heel wat personeelsleden is de drukte een doorn in het oog. Alle medewerkers kregen van de directie een spreekverbod met de pers. “Gieren noem ik dat”, klinkt het bij een medewerker, die toch even iets anoniem kwijt wil. “De Makro is een dood dier en heel wat mensen komen nu als aasgieren af op het karkas. Zo’n drukte hebben we hier in lange tijd niet meer gezien, maar nu alles goedkoper is, zijn ze hier. Maar wat men niet weet, is dat de prijzen van heel wat producten eerst omhoog werden getrokken, om ze nu aan kortingen tot 20% te verkopen. Dit weekend zouden er zelfs kortingen tot 60% zijn op barbecueproducten en tuinmeubelen. Dan zal je pas een stormloop zien.”

