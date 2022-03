Speelpleinwerking Sterrenbos zoekt animatoren.

De speelpleinwerking Sterrenbos in Nazareth is op zoek naar animatoren. Wie dit jaar 16 wordt of ouder is, die kan zich aanmelden. Als animator bij Sterrenbos zorg je tijdens de zomervakantie voor leuke activiteiten voor kinderen tussen 5 en 12 jaar. Wie vrij is in de zomervakantie, kan zich aanmelden via www.nazareth.be/animator. Wie het eens wil uitproberen, die kan al eens meedraaien op de Buitenspeeldag op woensdag 20 april. Meer info via jeugd@nazareth.be of 09/396.48.72.