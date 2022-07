Sonia Pypaert opent tweede The Baby’s Corner in Hasselt

“Ook in Hasselt worden we een huis van vertrouwen waar kwaliteit, duurzaamheid en verwondering hand in hand zullen gaan met heel persoonlijk advies”, zegt Sonia Pypaert. “We zijn dankbaar én trots om deel te mogen worden van Hasselt, een stad met een ziel voor mode en genieten. We hopen de essentie van ons verhaal te kunnen delen met alle Limburgers en dat is net zoals zij zelf zijn: warm, gastvrij en zorgzaam. De nieuwe winkel biedt een overzicht van de mooiste producten die we met veel liefde uitkozen. Het is een nieuw begin, maar wel één dat berust op 25 jaar ervaring en expertise. De nieuwe winkel opent in oktober.”