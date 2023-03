Schilderij van Jacob Jordaens geveild voor 670.000 euro

Coronari Auctions, het veilinghuis in de Steenweg in Nazareth, organiseerde op vrijdag 17 maart een veiling met werken van Oude Meesters en negentiende-eeuwse schilders. Het pronkstuk van de collectie was het zeventiende-eeuwse schilderij ‘Suzanna door de ouderlingen belaagd’ van de Antwerpse schilder Jacob Jordaens (1593-1678). Het werk werd geschat op een bedrag tussen 500.000 en 800.000 euro en uiteindelijk ging het voor 670.000 euro onder de hamer.