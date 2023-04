Roger woont al een eeuw in aan site maalderij in Eke

Lindsey (24) verloor dochtertje na 7 dagen, maar vonnis voor gynaeco­loog en vroedvrouw laat op zich wachten: “Is het nog niet pijnlijk genoeg?”

Eindelijk een vreselijk hoofdstuk kunnen afsluiten. Dat hoopten Lindsey en Mike te kunnen doen, nadat hun dochtertje Ryvana in 2016 amper zeven dagen na haar geboorte het leven liet. Volgens de ouders én het parket maakten de vroedvrouw en de gynaecoloog een fout die leidde tot de dood van het meisje. “Maar het vonnis is uitgesteld, nu moeten we opnieuw geduld hebben”, zucht Lindsey.