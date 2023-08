Meisje (5) gewond naar ziekenhuis na val met fiets: “Windstoot door passerende vrachtwa­gen deed haar vallen”

In de Kleemstraat in Oostakker is dinsdagochtend een vijfjarig meisje gewond geraakt na een val met haar fiets. Het jonge slachtoffertje verloor haar evenwicht door een windstoot nadat een vrachtwagen haar passeerde. Ze werd met verschillende schaafwonden overgebracht naar het ziekenhuis.