Nu ook officieel: Stad Gent dient aanvraag in om te kunnen zwemmen in de Franse Vaart

Niet het Houtdok aan de Muide, maar de Franse Vaart in Ledeberg is goed op weg om de eerste nieuwe open zwemplaats in Gent te worden. Geeft de Vlaamse overheid groen licht, dan komt er een half miljoen euro vrij. Met dat geld wil de Stad Gent ook een ‘groene ecologische oever’ aanleggen. Maar wat is dat juist?