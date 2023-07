Regenbuien, maar soms ook zon in Nazareth vandaag

De 20 gratis optredens om te zien op de Gentse Feesten: nieuwe jeugdster­ren en oude getrouwen

Eerlijk is eerlijk: echt grote namen vind je al even niet meer in het programma van de Gentse Feesten. Maar dat wil niet zeggen dat er minder sfeer zal zijn. Wél goed vertegenwoordigd: sterren van eigen bodem. Daarmee worden de Gentse Feesten meer -gratis- couleur locale. Wij selecteerden tussen de duizenden optredens twintig artiesten die zeker het bekijken waard zijn. Ga op tijd naar het podium in kwestie, want u zal er in veel gevallen niet alleen zijn.