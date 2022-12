Raf en Petrocsja openen eerste B&B van Nazareth: “Scholen uit heel Vlaanderen leverden meubels, alleen de bedden zijn nieuw”

Eke/NazarethIn de Ten Edestraat 33 in Eke openen Raf Missorten (52) en zijn vrouw Petrocsja De Vliegher (52) op vrijdag 6 januari de eerste erkende bed and breakfast van de gemeente Nazareth. De rode draad door hun leven en hun B&B Houten Huis is... het onderwijs. “Na een uur hadden we al een reservatie van Italianen voor de Ronde van Vlaanderen”, zegt Raf.

Gasten van de B&B Houten Huis wanen zich onmiddellijk terug in de basisschool. Een antieke springbok, een krijtbord en een reeks kapstokjes op kinderhoogte naast de deur geven al onmiddellijk aan dat hier voor een duidelijk thema werd gekozen: onderwijs. Dat is ook niet moeilijk te verklaren. Petrocsja De Vliegher werkt als leerkracht in de Vrije Basisschool in Eke en Raf Missorten is pedagogisch adviseur voor de scholen van de Broeders van Liefde.

“We hebben elkaar leren kennen tijdens onze opleiding ‘lager-normaalschool’ in de school Onze-Lieve-Vrouw Visitatie in Sint-Amandsberg”, zegt Raf. “Ik was één van de drie jongens tussen een vijftigtal meisjes en toen ik Petrocsja zag, was ik meteen verliefd. Ik ben van Tienen, Petrocsja is van Nazareth en aangezien zij graag in de buurt wou blijven hebben we hier ons huis gebouwd. Onze dochter Rune (23), die als kleuterleidster aan de slag is, gaat trouwen en is al het huis uit en onze zoon Mendel (20), die communicatiemanagement studeert, zit op kot. We hebben dus ruimte in huis om onze droom te realiseren: een eigen bed and breakfast uitbaten.”

Volledig scherm Een oude springbok, een krijtbord en kapstokjes verwelkomen de bezoeker in Houten Huis. © Anthony Statius

“Om ons te onderscheiden van andere B&B’s, zocht ik een thema dat goed bij ons past en dat hebben we snel gevonden”, lacht Raf. “We werken allebei in het onderwijs en we hebben elkaar zo leren kennen. Ik heb vorig jaar een oproep gedaan naar oud schoolmateriaal bij alle scholen waar ik voor werk en zo konden we mooie tafels, stoelen, kasten en originele decoratiestukken zoals oude landkaarten en een antieke springbok bemachtigen. Deze spullen komen van scholen uit heel Vlaanderen, van Leopoldsburg tot Knesselare. Bedden kreeg ik ook, maar die waren niet kwalitatief genoeg voor onze gasten. Voor een B&B moet het bed wel in orde zijn, dus dat hebben we nieuw aangekocht. De B&B bevindt zich boven een vroegere carport, waar we het dak van gehaald hebben. Er is één grote woonruimte met een aparte badkamer en er kunnen twee kinderbedden bij geplaatst worden. De naam Houten Huis is eenvoudig te verklaren: nagenoeg de volledige constructie werd opgebouwd met houten materialen.”

Volledig scherm Houten Huis bevindt zich boven de carport. © Anthony Statius

Houten Huis kreeg van Toerisme Vlaanderen een erkenning en met 4 sterren hebben Raf en Petrocsja de hoogste kwalificatie. “Na onderzoek blijkt dit ook de allereerste erkende B&B te zijn in Nazareth”, zegt Raf. “We hebben ondertussen al reservaties. Onze B&B stond nog maar een uur online of zondag 2 april was al geboekt door Italianen die naar de Ronde van Vlaanderen komen kijken. Deze streek biedt ook heel wat troeven: Gent, Deinze en Oudenaarde liggen vlakbij, alsook pittoreske dorpen zoals Deurle, Sint-Martens-Latem en Mullem. Met een station en de fietssnelweg F7 zijn we ook vlot bereikbaar.”

B&B Houten Huis vind je in de Ten Edestraat 33 in Eke. Op vrijdag 6 januari is iedereen tussen 15 en 21 uur welkom op de opendeurdag. Meer info via www.bbhoutenhuis.be.

