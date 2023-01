Prijzen huizen in Nazareth blijven stijgen

Gent Hippe buurtwin­kel geopend in rand van Gent: “Dagverse maaltijden, maar ook kookboeken en droge voeding”

Mariakerke is plots een heel stuk hipper geworden. Aan de oprit van de R4 is een nieuwe, gezellige buurtwinkel geopend: Spijs. Je kan er terecht voor dagverse bereide maaltijden, kaas, charcuterie, brood, olijfolie, droogbloemen, kaarsen en zoveel meer. “In deze buurt is er zo goed als niets, terwijl er wel veel passage is”, klinkt het bij de zaakvoerders.

