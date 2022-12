Popallure sluit jaar af met metalavond in cc Nova

Gent Wissel van de wacht: bekend gezicht in de horeca neemt Jour de fête over

Na bijna twintig jaar draagt Bruno Matthys (47) zijn geliefde restaurant Jour de fête over aan Jan Van Kerrebroeck (42), geen onbekende in de Gentse horecawereld. Jan richtte het bekende restaurant De Lieve mee op, maar liet het onlangs over. “Ik had besloten om te stoppen met de horeca, maar dan kwam dit op mijn pad”, glundert hij.

21 december