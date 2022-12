Personeel Makro Eke legt twee dagen het werk neer: “De mensen zijn op”

Vorige week raakte bekend dat de winkels van horecagroothandel Metro zijn overgenomen door het Nederlandse Sligro. De overname zou in de eerste week van januari rond moeten zijn. Maar over de zes Makro- winkels is er nog geen nieuws en dit zorgt voor heel wat onzekerheid bij de 1.200 medewerkers van de supermarktketen. Als er tegen midden januari geen overnemer gevonden is, dreigt het faillissement. De winkels blijven in principe open tot eind dit jaar, maar in de vestiging in Eke gaan de deuren vrijdag en zaterdag dicht door een staking.

“Donderdagochtend hadden de vakbonden een vergadering met de directie van Makro”, zegt ACLVB-vakbondsafgevaardigde Leen Van Lierde “Helaas kregen wij opnieuw geen duidelijkheid over het lot van de medewerkers van de Makro-winkels. Deze mensen worden gegijzeld, want aangezien ze niet zeker zijn dat de winkels eind dit jaar sluiten, kunnen ze moeilijk solliciteren voor een nieuwe job. De mensen zijn op door deze uitzichtloze situatie.” Andy D’haeseleer, werknemer in Makro Eke en vakbondsafgevaardigde bij ACV Puls, is de situatie beu: “Aangezien we tijdens de vergadering op geen enkele vraag een antwoord kregen, zijn we opgestapt. Men kan niet verwachten dat de medewerkers nog gemotiveerd zijn als ze niet weten wat hen te wachten staat. Daarom doen we alvast vrijdag en zaterdag de deuren in Eke dicht.”