Personeel Makro Eke legt het werk neer: “De bom is gebarsten”

Eke/NazarethDe medewerkers van de Makro-supermarkt in Eke (Nazareth) hebben vrijdagochtend spontaan het werk neergelegd. De aanleiding voor de stakingsactie zijn de geruchten over een eventuele verkoop van de Belgische Makro- en Metro-filialen door het Duitse moederbedrijf. “Er is al jaren onzekerheid en ook nu geeft de directie ons geen enkele duidelijkheid ”, zegt Andy D’haeseleer, werknemer en vakbondsafgevaardigde voor ACV Puls.

De klanten van de Makro in Eke stonden deze ochtend voor een gesloten deur. Rond 9.30 uur legde het kassapersoneel het werk spontaan neer en de andere medewerkers volgden snel hun voorbeeld. De winkel opent de deuren om 7.15 uur en de nog aanwezige klanten werden door interimkrachten verder geholpen. Buiten verzamelden tientallen medewerkers zich aan de ingang, de drive-in en de personeelsingang. Een duidelijk signaal naar de directie van Makro, die hen al enkele dagen in het ongewisse laat over een eventuele verkoop van de Belgische Makro- en Metro-filialen door het Duitse moederbedrijf.

Volledig scherm De medewerkers van Makro Eke legden collectief het werk neer. © Anthony Statius

De krant ‘De Tijd’ schreef woensdag dat de distributiegroep werk maakt van de verkoop van haar Belgische tak, maar volgens de vakbonden ontkent de directie dat. Tegelijk kregen ze ook signalen dat het nieuws zou kloppen. “Er waren in het verleden wel al geruchten over een verkoop, maar die werden telkens ontkend”, zegt Katrien Degryse, secretaris van BBTK. “Nu wil de directie de geruchten ontkennen, noch bevestigen en dit zorgt voor een grote ongerustheid bij het personeel. Donderdagavond was er voor de vestiging in Eke een lokale ondernemingsraad met de drie vakbonden. Het personeel gaf al duidelijk het signaal dat men het niet langer wil pikken en uiteindelijk is er deze ochtend toch een spontane staking uitgebroken. Daar hebben we alle begrip voor, want deze situatie is niet menselijk.”

Volledig scherm Aan de ingang bleven enkele verdwaalde winkelkarren achter. © Anthony Statius

In de supermarkt in Eke werken in totaal een kleine 300 mensen. Begin september 2020 legde het personeel ook al het werk neer. De aanleiding was toen de toekomstvisie van het bedrijf, dat volgens de vakbonden voor een hogere werkdruk bij het personeel zal zorgen. Ook dit speelt volgens Andy D’haeseleer, vakbondsafgevaardigde van ACV Puls en werknemer bij Marko Eke, een rol. “Ik werk al 27 jaar bij Makro en ik ben actief in de bakkerij”, zegt Andy. “Deze actie is het gevolg van een samenloop van omstandigheden want de ongerustheid sleept al lang aan. Zo worden vaste krachten die vertrekken, niet vervangen; en openstaande vacatures worden enkel ingevuld door tijdelijke interimkrachten. Dit zorgt voor een hogere werkdruk, zeker tijdens drukke periodes zoals de feestdagen. De recente berichten over een verkoop hebben de bom doen barsten. Ik ben tevreden dat hier zoveel medewerkers aanwezig zijn om hun ongenoegen te uiten.”

Volgens Katrien Degryse is er nog geen zicht op verder overleg met de directie. “We gaan eerst luisteren naar de bezorgdheden van het personeel en dan hopen we snel op meer duidelijkheid.”

LEES OOK:

Volledig scherm De meeste winkelkarren bleven op hun stalplaats staan. © Anthony Statius