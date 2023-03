Panikerende vrouw die twee snelheidsovertredingen begaat op weg naar medische hulp, krijgt boete met uitstel

De dame lijdt namelijk aan het Ehlers-Danlos- syndroom, een erfelijke bindweefselaandoening met als symptomen hypermobiliteit van de gewrichten, ledematen die uit de kom gaan, constante pijn en vermoeidheid. Omdat ze op een bepaald moment dringende medische zorg nodig had, reed ze in zeven haasten van Eke naar haar huisarts in Nazareth, maar werd ze onderweg tweemaal geflitst. De eerste keer op de heenweg, de tweede keer op de terugweg. “Mijn cliënte was in paniek want ze had dringend een adrenalinespuit nodig. Toen haar huisarts haar deze had toegediend, raadde hij haar aan om zo snel mogelijk naar spoed te rijden. Aangezien dit toch een uitzonderlijke situatie is, zou ik willen vragen om begrip te tonen voor de uitzonderlijke situatie waarin mijn cliënte zich bevond”, zo sprak haar raadsman die rechter vroeg om geen al te zware geldboete op te leggen.