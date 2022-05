Padellen kan nu ook in Nazareth: drie speelvelden aan TC Sterrenbos

Gullegem/Deinze BMW brandt uit op de snelweg: “Plots geen vermogen meer, dan wat rook en heel snel een inferno”

Langs de E403 in Gullegem is woensdagvoormiddag een auto uitgebrand. De bestuurder, uit Deinze, bleef ongedeerd. “Ik kon alleen mijn iPad redden en een pakketje dat net bij ons thuis was geleverd.”

6 april