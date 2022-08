Overlast aan Axelvijver: “De vijver blijft privédomein”

Nazareth/Deinze Rotary Club Deinze schenkt binnen­speel­tuin aan Kinderkas­teel­tje

Dankzij Rotary Club Deinze heeft het Kinderkasteeltje in Nazareth een binnenspeeltuin. Het Centrum kinderzorg en gezinsondersteuning ’t Kinderkasteeltje biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar uit de regio. Dit kan aan huis of in het centrum, met een aanbod van mobiele of ambulante begeleidingen. Er is ook een residentiële werking waar dag- en nachtopvang geboden wordt aan 18 kinderen van 0 tot 6 jaar. Rotary Club Deinze zet zich in op lokaal vlak voor armoedebestrijding, onderwijs, wetenschap en techniek en verkeersveiligheid. De laatste 12 maanden werd een totaal budget van 60.000 euro gespendeerd aan de verschillende projecten. Naast ‘t Kinderkasteeltje steunt de serviceclub ook de Voedselbank-Contact centrum, De Katrol en De Regenboog in Deinze en de Zonnebloem in Nevele.

19 juli