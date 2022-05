Orange bouwt zendmast aan sportsite

Nazareth Asbest elke dag welkom op recyclage­park

Asbesthoudend afval mogen inwoners van Nazareth vanaf nu iedere dag binnenbrengen in het recyclagepark. Tot voor kort mocht je asbest alleen op de eerste maandag van de maand naar het recyclagepark brengen, maar de werking is vereenvoudigd. Het asbestafval moet steeds volledig verpakt zijn en je mag hiervoor eigen zakken of plastic folie gebruiken. De eerste 200 kilogram asbest per jaar is nog steeds gratis. Meer info: milieu@nazareth.be en 09/396.46.70.

12 april